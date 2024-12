Por: LA PATRIA

Sofía Petro Alcocer, de 22 años, no se siente impedida para criticar algunas decisiones del Gobierno de su padre, Gustavo Petro. Por el contrario expresó sin tapujos en una entrevista para El País, de España, que es “la primera en tenerlo a rajatabla con muchas cosas”.

Petro, quien este jueves (19 de diciembre) visitará Caldas para presentar una nueva hoja de ruta del proyecto Aerocafé, aparte de sus fallidos intentos con las reformas hundidas en el Congreso, también ha tenido que soportar la lluvia de críticas por querer nombrar a Daniel Mendoza como embajador en Tailandia, un hombre que se ha caracterizado por difundir mensajes ofensivos sobre las mujeres.

En ese sentido, el periódico español abordó a la joven declarada activista y feminista sobre qué pensaba del nombramiento, que al final declinó Mendoza, y manifestó estar de acuerdo con las críticas.

“Entiendo perfectamente el reclamo por los viejos trinos que hizo. También revisé su argumento de que son personajes de sus libros los que hablan en ellos. Puede ser, pero no tenemos manera de adivinar si él secunda o no esas frases. Esa falta de claridad es suficiente. Es justo que no haya sido nombrado. Sobre mi papá, en su último discurso sobre la defensa de Mendoza, creo que no comunicó bien lo que quería decir. Abrió una polémica por algo que, estoy segura, él no considera. Por ejemplo, que el amor sea comparable con la violencia contra la mujer, que fue lo que se dio a entender. Él no había leído estos trinos [de Mendoza] cuando se refirió a esta política del amor y todo esto”.

Asimismo, se le recordó que el presidente comparó a las mujeres periodistas con muñecas de la mafia a lo que también catalogó como un mal discurso.

“Eso fue horrible, fue un error de comunicación brutal. Sobre todo porque se refería a personas muy puntuales, pero incluso refiriéndose a ellas, incluso si existiera alguna relación entre el periodismo y la mafia, creo que es absolutamente innecesaria esa calificación. Se comunica mal. Se meten en unos líos supe innecesarios ellos solitos. Hay mucho por mejorar en el discurso. Al decir la palabra “errores” no quiero minimizarlo ni decir que es puntual, porque no es puntual, es sistemático. Es una permeabilidad de la violencia machista en el Gobierno, pero más allá de estos errores hay muchos procesos grandes que están transformando desde la raíz, y por más de que no sean los más visibles o ruidosos, son muy importantes”.

