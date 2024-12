La hija del presidente volvió a vivir un percance de salud dentro de su círculo cercano, luego de que hace poco tuvo una reacción alérgica, según ella, por una comida que ingirió en un restaurante del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Ahora, volvió a preocupar a sus seguidores por un mensaje que dejó.

A través de su cuenta de Twitter, Andrea Petro publicó el pasado 16 de diciembre una foto sosteniendo la mano de una niña, que sería su hija, acompañada del siguiente mensaje: “Me la vuelven a operar por cuarta vez”.

Me la vuelven a operar por 4 vez

Inmediatamente, los internautas entendieron que se trataba de la nieta del mandatario colombiano, la cual ha tenido varios problemas de salud tiempo atrás. La propia Petro expresó en una entrevista con ‘Los informantes’ de Caracol, en noviembre pasado, un problema de salud que tuvo ella junto a una de sus dos hijas, Luna.

Andrea Petro aseguró en dicho programa que durante el parto de Luna sufrió una hemorragia que a los médicos les costó controlar y llegó a pensar que ninguna de las dos iba a sobrevivir.

“Perdí más de dos litros de sangre. Yo: ‘Me morí’… El útero soltó y no oxigenó más a la bebé, entonces a la chiquita la sacaron ‘muerta’. Pero me dejaron así 10 horas”, dijo en aquella entrevista.

Sin embargo, agregó que su pequeña quedó con secuelas, por lo que no ha descartado regresar a Colombia (viven en Europa) para practicarle una cirugía. Algunas de los percances de salud con los que vive son: problemas de audición y poca claridad para hablar.

“La niña no hablaba bien, yo dije eso fue el parto y me eché la culpa. Y resulta que a la niña le habían dado tanto medicamento que tuvo problemas en las orejas y ella no escuchaba”, agregó.