Andrea Petro nació del segundo matrimonio que tuvo Gustavo Petro y, pese a que se crió en Bélgica, ha sido defensora de las ideas políticas de su padre. De hecho, y como suele ser activa en redes sociales, ha mostrado su apoyo a iniciativas como la paz, la reforma agraria, entre otras.

Pero una de sus últimas publicaciones no tuvo nada que ver con política, sino con un negocio que está preparando para lanzar al mercado. Esto cogió por sorpresa a algunos de sus seguidores e, incluso, a sus detractores, quienes no tardaron en responderle.

“Feliz de poder presentar mi marca de ropa sostenible en la COP16”, escribió Andrea Petro en su cuenta de X (antes Twitter).

Un usuario le comentó: “Sostenible por el estado colombiano con la plata de todos, ya sabemos de dónde salen las cifras de la gente que dejó la pobreza”. Andrea Petro no dudó en responderle y le dijo lo siguiente:

No bájate del bus porque no me han dado no me darán y no me interesa

— Andrea Petro (@andreapetro91) September 26, 2024