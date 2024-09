Petro, que lanzó un confuso discurso en la ONU para destacar algunas cosas del régimen en Venezuela, ahora habló sobre el grave error que cometió Maduro en su ambición por quedarse en el poder en el vecino país.

Eso sí, Petro no perdió la oportunidad para dejar otro fuerte mensaje hacia la oposición venezolana liderada por María Corina Machado.

(Vea también: “Es un alacrán”: Bayly destapó nombre clave en la salida de Edmundo González de Venezuela).

“Tienes una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno y a un gobierno que no dejó ver las actas, no pueden legitimar las elecciones. Están el gobierno y dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas”, dijo Petro en diálogo con CNN.

Sin querer posicionarse enteramente de un lado u otro, Petro añadió que busca una “posición común” sobre Venezuela, junto a los presidentes de México y Brasil.

Petro sí mostró una postura contundente en el conflicto que ocurre a 11.000 kilómetros de distancia de nuestro país, en la Franja de Gaza.

“Lo que está ocasionándose en Gaza es un genocidio y ahora una ocupación militar, sobre todo en la región, que parece ser el deseo de Netanyahu“, añadió en ese medio.

Qué dijo Gustavo Petro ante la ONU

El presidente usó su espacio en Nueva York para hacer una confusa alegoría en un discurso que se marcó por la poca presencia de gente escuchándolo en la sede de la ONU.

“Necesitamos construir el mayor ejército de todos los tiempos, compuesto de guerreros y guerreras de la vida. El ejército de la vida no tendrá las armas de la oligarquía global. No tendrá armas nucleares. No competirá por armas. Ni tendrá los dineros a manos llenas de los bancos. Ni el poder de destrozar los niños en los genocidios de la oligarquía. Pero tendrán mayor poder de todos, el poder de una humanidad unida, que no se dejará quitar su existencia en el planeta. Solo hay un punto de vida infinitesimal, en millones de años luz, alrededor del universo y se llama Tierra, y en ella hay una vida superior, que es la vida inteligente, la humanidad. No podemos dejar apagar esa perla del universo. Sin la vida, solo la oscuridad inerte dominaría y es esa oscuridad inerte, la que llena el corazón y el alma de la oligarquía global y sus ídolos de barro”, señaló.

Petro y batalla de la cual habló en la ONU

De igual forma, el mandatario señaló que se debe dar una batalla global, ya que “los gobiernos” no pudieron cuidar a sus pueblos.

“Le corresponde a la humanidad dar la batalla. Es la hora de los pueblos si los gobiernos no pudieron, como aquí se demuestra, y decidieron jugar con bombas y guerras y sentidos y matar niños y niñas, juegos de poder; entonces en la hora de tomar la solución de los grandes problemas de la humanidad en las manos de la misma gente de la gente sencilla de la humanidad”, sentenció.

