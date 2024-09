Los hijos de la ‘Gorda’ Fabiola, que le contestaron a ‘Polilla, han estado en la mira de los colombianos, por lo que es interesante saber acerca de uno del mayor entre los hombres y su enfoque profesional.

¿A qué se dedica el hijo mayor de la ‘Gorda’ Fabiola, lejos de Caracol?

Juan Valencia Posada es Director General de Estrategia en McCann Worldgroup, empresa dedicada a la publicidad y en la que da rienda suelta a la capacidad que heredó de su mamá como trabajador constante.

Es el mayor de los hijos hombres de la ‘Gorda’ Fabiola, seguido por su hermano David Polanía, hijo de ‘Polilla’ (Nelson Polanía), con quienes mantienen ese vínculo desde hace tiempo.

También hermano de Alejandra Valencia, la mayor de los tres, estudió Publicidad en la Universidad El Bosque y se especializó en Big Data y Tecnología de la Información en la Esden Business School.

“Profesional en Publicidad con maestría en Big Data y más de 10 años de experiencia en la creación e implementación de estrategias de CX, Marca y Marketing basadas en análisis avanzado de datos para las marcas más icónicas de Latinoamérica. Combinación de tecnología, innovación y creatividad, respaldado por un ‘mindset’ de ‘startup’ que me ha permitido liderar emprendimiento e intraemprendimientos exitosos así como desarrollar modelos operativos innovadores y vanguardistas”, indicó en su perfil personal de LinkedIn.

Su papá es Mauricio Valencia, primer esposo de Posada, aunque el interés se acercó más a los de la humorista de ‘Sábados felices’ en lo correspondiente al mundo de los medios y demás.

Comparado con lo que estudió la ‘Gorda’ Fabiola por fuera del humor, hay una similitud al llegar a grandes empresas, pues si bien no tiene relación con Caracol, el actual sitio de trabajo de Juan Valencia es una empresa muy reconocida.

¿Qué es McCann Worldgroup?

McCann Worldgroup es una de las redes de agencias de publicidad más grandes e influyentes a nivel mundial. Con presencia en más de 100 países, esta compañía se dedica a ayudar a marcas de todo tipo a construir relaciones duraderas con sus consumidores.

A pesar de su tamaño, McCann Worldgroup logra mantener una cohesión y una visión unificada en todas sus oficinas alrededor del mundo. Esto permite a las marcas trabajar con una sola agencia para alcanzar una audiencia global.

La creatividad es uno de los pilares fundamentales la agencia, destacada por crear campañas publicitarias innovadoras y memorables que generan un impacto duradero en los consumidores.

Además de la publicidad tradicional, McCann Worldgroup ofrece una amplia gama de servicios, como marketing digital, relaciones públicas, diseño de marca y consultoría estratégica. Esto permite a las empresas abordar todas sus necesidades de comunicación en un solo lugar.

Toda esa experiencia la dejó en evidencia Juan Valencia, hijo mayor de la ‘Gorda’ Fabiola, al dejar una reflexión sobre la influencia de su madre, con lo que dejó una reflexión sobre cómo funciona humor en marcas, así como pasó en el caso de la humorista. En este caso, Pulzo comparte el primer fragmento de ese análisis experto que él dejó en su LinkedIn.

Lee También

Cómo funciona humor en marcas, según Juan Valencia, hijo de la ‘Gorda’ Fabiola

“La risa es el ‘engagement’ más poderoso que existe. Mi mamá quería que su epitafio dijera ‘Descansa en paz alma mía, solo querías reír’ fueron 61 años donde ella no paró de hacerlo. Mi pregunta es ¿Por qué la marcas no quieren hacerlo? ¿Qué afán hay de ser tan serias? ¿En qué momento las marcas se volvieron tan aburridas y dramáticas? Colombia es un país que ríe, no por nada todos los fenómenos en Colombia vienen del humor. ¿La película más taquillera de la historia de Colombia? Humor ¿El programa de radio más escuchado? La luciérnaga: humor ¿La novela más exitosa de todos los tiempos? Betty: Humor ¿El contenido que más se consume en digital? Memes: Humor. La risa crea vínculos muy fuertes”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.