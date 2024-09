En medio del llanto por la ‘Gorda’ Fabiola en la despedida en ‘Sábados felices’, hubo un revelación sobre cómo fue el remate de la carrera de la humorista en la televisión colombiana.

¿Cuándo grabó la ‘Gorda’ Fabiola por última vez en ‘Sábados felices’?

La última grabación de la ‘Gorda’ Fabiola fue la semana anterior a su muerte, según contó Miguel Ángel Álvarez, conocido como ‘Thor’ en el programa de humor de Caracol Televisión y con quien compartió escena.

“Tuve esa fortuna cuando llegué acá al elenco y me acuerdo el último día que grabamos, que fue la semana pasada. No me salía el texto, no sé por qué. Le digo: ‘Gordita, discúlpame’. Me dice: ‘Tranquilo, mi ‘Thor’, para ti, lo que sea’. Era muy bondadosa”, recordó.

El antioqueño, que estuvo poco antes de que Posada muriera por una bacteria en el hospital, exaltó las cualidades de la samaria y reveló un episodio conmovedor de ese momento.

“[Me preguntó]: ‘¿Por qué no me das un abrazo y me cargas como a Nelly?’, la negra. [Le respondí]: ‘No, ‘Gordita’, es que me da cosa’. Porque yo la veía tan frágil. Me dice: ‘Venga, deme un abrazo’. Le di ese abrazo y creo que fue un abrazo de despedida”, finalizó.

Ese relató coincidió con el de María Auxilio sobre el estado de ánimo de la ‘Gorda’ Fabiola en sus últimos días de vida, pues la colega remarcó que se le sentía nostálgico y susceptible.

¿Cómo fue el último ‘sketch’ de la ‘Gorda’ Fabiola en ‘Sábados felices’?

La actuación que fue la última aparición de la ‘Gorda’ en ‘Sábados felices’ e trató de ella como mamá de ‘Thor’, en una conversación que dejaba un final inesperado como parte del chiste: