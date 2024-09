Hace dos días la comediante colombiana Fabiola Posada, más conocida como la ‘Gorda’ Fabiola, falleció a los 61 años de edad, pues su salud se complicó después de llegar de una gira por Europa y por no seguir las recomendaciones médicas en cuanto a su alimentación.

Desde ese momento, los medios de comunicación y sus compañeros en ‘Sábados Felices’ le han hecho muchos especiales y homenajes debido a su larga y exitosa trayectoria, pues ella era muy especial y cuidaba a todos sus colegas, por lo que incluso la llamaban la ‘mamá de la comedia’.

Una de esas humoristas que quiso hablar de ella fue María Auxilio Vélez, muy reconocida también por su trayectoria en el programa de comedia de los fines de semana en las noches, quien aseguró que ella creía que la ‘Gorda’ no iba a durar mucho por su estado de ánimo y por cómo la vio la última vez que estuvieron juntas.

Cómo estaba la ‘Gorda’ Fabiola en sus últimos días de vida

Según comentó la humorista, en diálogo con W Radio, la esposa de ‘Polilla’ estaba arrepentida por no cuidarse, pero así mismo le manifestó que estaba cansada y que no estaba tranquila por la carga que se estaba convirtiendo para sus seres queridos.

“Nosotros grabamos el 9 y ella me dijo que teníamos que hablar, pero yo estaba metida en mi personaje y por eso no fue un momento serio. Después la busqué y ya no estaba en el canal, por lo que la busqué para darnos un abrazo”, comenzó diciendo María Auxilio.

Y, con la voz entrecortada, agregó: “Ella me contestó como a los dos días y me invitó a comer fríjoles. Yo le adelanté el regalo de cumpleaños porque ella cumplía el 18 de septiembre e hizo mucha bulla, pero igual estaba muy apagada. Yo sentí que la ‘Gorda’ se nos iba. Ella me dijo que se quería ir porque estaba cansada, que no estaba con calidad de vida y que era su culpa porque no se cuidó como debía”.

Además, contó que todo lo que estaba viviendo no era justo con sus familiares, porque su estado de salud causaba preocupación y eso no estaba bien para nadie.

“No estaba de ánimo. Cuando nos despedimos nos dimos un abrazo infinito y nos tomamos una foto. Me pidió que la publicara pero yo no lo hice porque casi no subo cosas de mi vida personal, pero ella sí subía todo. Sin embargo, tampoco subió la foto, lo que significa que estaba muy apagada“, concluyó la humorista.

Lo cierto es que la ‘Gorda’ Fabiola dejó un vacío muy grande entre sus familiares y amigos, pues era la que estaba pendiente de todos y siempre, más allá de cómo estuviera de salud, ofrecía una sonrisa y buena actitud.

