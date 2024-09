Fabiola Posada, más conocida como la ‘Gorda’ Fabiola, dejó un vacío enorme en el corazón de la comedia colombiana tras su fallecimiento el pasado jueves 19 de septiembre en Bogotá, debido a complicaciones de salud.

La artista, originaria de Santa Marta y con 38 años de carrera en Sábados felices, fue una figura clave en el humor colombiano, donde se ganó el cariño y la admiración de todo el país. Desde sus inicios, la ‘Gorda’ Fabiola se destacó por su carisma y habilidad para hacer reír incluso en los momentos más difíciles.

A lo largo de su destacada carrera, se convirtió en un símbolo de la perseverancia y el talento femenino en un ambiente predominantemente masculino, ganándose el apodo de La mamá de las humoristas, de parte de sus colegas.

Infancia de la ‘Gorda’ Fabiola con su padre

Una vida dedicada al humor y la familia, Fabiola nació en una familia conservadora en la ciudad costera de Santa Marta y aunque su infancia fue feliz, enfrentó desafíos significativos que marcaron su vida personal y profesional.

Al llegar a Bogotá para estudiar Comunicación Social, la vida le presentó un giro inesperado al quedar embarazada a los 20 años. Este hecho no solo afectó su carrera, sino también su relación familiar, especialmente con su padre, Alejandro Posada Franco, quien mantenía ideales tradicionales sobre el matrimonio y la familia.

Sin embargo, estos desafíos no detuvieron a Fabiola, quien pronto encontró en el escenario de Sábados felices no solo una plataforma para su talento, sino también al amor de su vida, el humorista Nelson Polanía, conocido como ‘Polilla’.

Juntos formaron una de las parejas más queridas de la comedia colombiana. Pese a las dificultades familiares, especialmente con su padre, que nunca llegó a aprobar su segunda relación, Fabiola y ‘Polilla’ construyeron una vida juntos, demostrando que el humor y el amor pueden ser las mejores herramientas contra la adversidad.

Por qué el papá de la ‘Gorda’ Fabiola no conoció a ‘Polilla’

Fabiola compartió su historia en el programa Entre valientes de Tropicana, proporcionando una vislumbre de la fortaleza detrás de su eterna sonrisa. En dicho espacio contó que su papá jamás conoció a ‘Polilla’ por las diferencias que hubo cuando ella se separó de su primer esposo:

“Me quitó el habla, me dijo que no quería saber que yo estaba amancebada y yo no sabía qué era esa. Mi hermana también. Mi padre nunca le dio la mano a ‘Polilla’ de mucho gusto, cómo estás. Nunca lo conoció. Mi padre murió hace 6 años sin conocer a Polilla, nunca quiso. A mí me tocó establecer límites para no tener peleas y que se me metieran a la relación, que no me hablaran mal de él. La familia es cruel porque uno cree que la familia es el apoyo, pero no es así, mi hermana esta es la hora de que todavía no le habla a Polilla”, comentó la humorista.

