En la mañana de este jueves 19 de septiembre, se confirmó la muerte de la actriz y humorista Fabiola Posada, mejor conocida como la ‘Gorda’ Fabiola, a los 61 años.

La humorista samaria logró el reconocimiento nacional por medio del programa de Caracol Televisión ‘Sábados Felices’, donde estuvo vinculada por más de 30 años. En la producción conoció a su esposo Nelson Polanía, ‘Polilla’, y compartían elenco con artistas como Patricia Silva, Hugo Patiño, César Corredor, ‘Barbarita’, y más.

En medio del duelo, Corredor habló en entrevista con Néstor Morales en Blu Radio acerca de los últimos días de la ‘Gorda’ Fabiola: “Ha sido muy duro porque a la ‘gordita’ la vi hace nueve días, y la vía delicada, pero tuvo el valor de ir a compartir con nosotros”.

La humorista falleció en la Clínica Colombia, luego de pasar varios días internada, y Corredor recordó que por medio de ‘Polilla’ y Alejandra Valencia, una de las hijas de Posada, tenía conocimiento de su estado.

“Todos los días a través de ‘Polilla’ y Alejandra, era que sabía cómo estaba la ‘gordita’, y me decían que no comía carne, que (tenía) la desnutrición”, aseguró César Corredor.

El comediante también dijo que por la delicadeza de la situación, “‘Polilla’ peleó mucho con ella en estos últimos días, en el buen sentido de la palabra, le decía: ‘coma ‘gordita’, tienes que comer tu proteína’, porque ella solo comía sus tajadas y el arroz. No estaba comiendo juiciosa lo que el médico le ordenó”.

En medio de la charla, Corredor también comentó que fueron “muchas cosas que se le fueron acumulando” a la humorista y que fueron detonantes en su salud: “Como ella se practicó el ‘bypass’ gástrico, tenía diabetes, y muchas cosas que se le fueron acumulando, el cuerpo no contaba con los nutrientes (…) Recordemos que somos como un carro, si no le hacemos mantenimiento y no tenemos los elementos necesarios, vamos perdiendo defensas”.

El comediante dijo también que como amigos, le recomendaban mucho que se cuidará en su alimentación: “Y tanto decirle: ‘gordita’, cuídate, y decía: si, mijo, es que le cogí fastidio al pescado, al pollo (…) Puedes comer aunque te de fastidio, hay otras cosas que tienen proteína, no puedes dedicarte a comer tajadas y arroz (…) ‘Polilla’ me decía que delante suyo se hacía que comía y cuando no (la veía) se comía solo las tajadas y el arroz”.

Corredor finalizó diciendo: “‘Polilla’ me decía que era una peleadera, y que nosotros también le dijéramos. La vi hace ocho días y la vi, como ella decía, como un huevo movido. Participó en el programa, no contando chistes sino como jurado, sentada en el sofá y con la ‘mamadera de gallo'”.

