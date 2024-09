‘La Gorda’ Fabiola Posada, cuyas enfermedades llevaron a la triste realidad de su muerte, pocas veces habló acerca de su vida antes de ‘Sábados felices’, en una época marcada por algunas revelaciones dolorosas.

¿Qué estudió ‘la Gorda’ Fabiola por fuera de ‘Sábados felices’?

Fabiola Posada estudió Comunicación social y Periodismo desde 1983 en Bogotá, después de que evitó irse a Popayán para entrar a Medicina. Lo cierto es que esa determinación marcó su vida.

Así lo contó en Tropicana, donde señaló que a sus 19 años en la capital colombiana se le abrieron las puertas para conocer al papá de su primera hija, precio a ser reconocida en ‘Sábados felices’.

De esta manera, muchos años antes de que Posada tuviera su hijo con ‘Polilla’ (Nelson Polanía), vivió una historia de amor que después tuvo momentos personales muy fuertes.

¿Quién fue el primer esposo de ‘la Gorda’ Fabiola?

El psicólogo Mauricio Valencia fue el primer matrimonio de la humorista, que estaba muy lejos de imaginar en ese momento que llegaría al mundo del espectáculo para catapultarse como figura a nivel nacional.

Al hombre lo conoció cuando integró las ‘Juventudes por Galán’, en apoyo al entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán. Dalalio Valencia, profesor de ella, le presentó a su hermano, que con el tiempo fue el primer esposo de la ‘Gorda’ Fabiola, mucho antes de su vida en ‘Sábados felices’.

“Después de tres meses de noviazgo me casé con Mauricio Valencia. Él me hacía reír muchísimo y me casé a escondidas. Yo era una simple estudiante que dependía del giro mensual de mis padres y ellos dejaron de enviarme dinero. Después Mauricio se quedó sin trabajo y empezó Cristo a padecer”, relató meses atrás la humorista de ‘Sábados felices’ que murió.

La hija de Posada llegó a los 20 años de edad de la samaria, pero la historia con su pareja tomó un rumbo complicado, más por las incidencias que tuvo durante la gestación.

“Mauricio era psicólogo y trabajaba. De allí salió echado, no le renovaron contrato y nos quedamos viendo un chispero con la deuda del apartamento y un embarazo de alto riesgo”, indicó.

Lo cierto es que uno de los momentos personales más frustrantes para ‘la Gorda’ Fabiola fue la llegada de la bebé, por un episodio en el que el padre de la niña la decepcionó profundamente.

“Llegó el momento del parto y cuando lo llamé le dije: ‘¿Dónde estás?, estoy con dolores porque reventé fuente’. Él me dijo ya iba para allá, pero nunca llegó. Apareció dos días después porque estaba celebrando que iba a ser papá”, relató.

Posada, que estuvo hospitalizada antes de morir, contó durante el parto con el apoyo de un familiar que era profesional de la salud y la apoyó en la Clínica San Pedro Claver.

Lo cierto es que eso le dejó una huella que al final desembocó en el divorcio de ‘la Gorda’ Fabiola en 1996, primero por lo civil y luego por lo católico. “Me aguanté mucho tiempo, 13 años”, afirmó.

¿Cómo llegó ‘la Gorda’ Fabiola a ‘Sábados Felices’?

La ‘Gorda’ Fabiola entró por casualidad a Caracol, según ella misma remarcó, debido a que estaba con su primogénita en la calle y recibió una oportunidad a la que se aferró.

“Yo bajaba todos los días con el cochecito y la bebita, le entregaba a mi mamá y me iba para la universidad a terminar la carrera. En una de esas bajadas estaba el productor de ‘Sábados Felices’, Gonzalo Acosta, esperando a que pasara una gorda para que hiciera un extra y preciso pasé yo. Me dijo: ‘Señora, señora, estamos buscando una persona como usted para grabar un chistecito en Sábados felices’. Esa fue la gran puerta que se abrió”, contó.

En esa ocasión, el primer pago de ‘la Gorda’ en ‘Sábados felices’ fue de 8.000 pesos de la época y le pidieron dejar sus datos, aunque ya después Alfonso Lizarazo la sumó al elenco en el que se hizo toda una leyenda.