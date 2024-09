Una de las personas que ha acompañado a Fabiola Posada, la ‘Gorda’ Fabiola, durante gran parte de su vida es su segundo esposo, Nelson Polanía, más conocido como ‘Polilla’.

La ‘Gorda’ Fabiola y ‘Polilla’ se casaron hace 28 años, luego de que él quedara cautivado por la personalidad arrolladora de la comediante. Con el paso del tiempo, se convirtieron en una de las parejas más estables y queridas de la televisión colombiana.

Sin embargo, esa cercanía y complicidad no se extendió a los hijos de Fabiola, Alejandra y Juan Sebastián, fruto de su primer matrimonio. La distancia entre el comediante y sus hijastros se hizo evidente en la boda de Alejandra Valencia, la hija mayor de Fabiola Posasa, que se celebró en 2022 en Subachoque, Cundinamarca.

‘Polilla’ no asistió al evento, lo que generó especulaciones y comentarios entre los seguidores de la comediante. Ante las críticas y preguntas sobre su ausencia, la comediante se vio en la necesidad de aclarar la situación públicamente.

Según las declaraciones de Posada, la relación entre el comediante y su hija, Alejandra Valencia, nunca fue cercana. A pesar de sus esfuerzos por lograr que se llevaran bien, la situación no mejoró con el tiempo.

“Algunos dicen ‘pero Polilla no estuvo en la boda’. No sean tan quisquillosos. Les voy a explicar: no hay relación ni trato entre mi hermana Rosario, mi hija Alejandra y ‘Polilla’. Esto ha sido así desde hace mucho tiempo”, expresó Fabiola en una ocasión.