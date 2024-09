Ana María Trujillo, esposa del empresario José Francisco Arata, reveló en una entrevista con Laura Acuña lo sucedido con su hijastra, Kim Arata, hace unos meses, cuando compartió detalles sobre el fallecimiento de la joven.

(Vea también: “Me niego a aceptarlo”: Ana María Trujillo habló de la muerte de su ‘hija’ hace un mes)

En abril de este año y a través de su cuenta de Instagram, la actriz cartagenera, quien es madre de dos jovenes llamadas Catalina y Julieta Cardona, confirmó la fatal noticia por medio de un carrete de fotos de su hijastra.

En ese momento, la actriz y exreina escribió:

“Creo que es la primera vez en mi vida que me siento paralizada, sin palabras. Me encuentro sumergida en un dolor insoportable que no me deja pensar. Tengo tanto por decirte Kim, hay tanto que agradecer y es tan difícil entender tu partida”, escribió Trujillo.

¿Qué pasó con la hijastra de Ana María Trujillo?

La actriz, protagonista de ‘Pedro, el escamoso 2‘, relató el momento más duro que está viviendo ella y su esposo, el empresario venezolano que la consquistó hace 12 años.

“Me duele mucho que un ser humano como él esté pasando por algo tan doloroso porque no se merece eso ni él ni nadie”, contó Trujillo a Laura Acuña

Después indicó: “José es una persona que está ahí para todas sus hijas, y estuvo siempre cuando estuvo ‘Kim‘, ellos eran muy unidos y dependia emocionalmente de él”.

“Ella vivía en Miami, y nos llamaron, de repente José entró a mi cuarto a las 10:00 p. m. y me dice: ‘Kimberly está en coma’. Yo no podía creer, empecé a gritar y a la media hora nos llaman y nos dicen que no el cuerpo no aguantó”, dijo Trujillo entre lágrimas.

Al momento, comentó: “El cuerpo le colapsó, ella tuvo influenza y Covid al mismo tiempo, además estaba muy flaca y el cuerpo no aguantó le dio un paro cardiorespiratorio, la alcanzaron a llevar al hospital, un amigo con el que estaba y pues nada”.

Lee También

“Nadie tiene la vida perfecta, no saben por lo que estamos pasando. Nos ven felices, pero no es así. No voy a mostrar a mi esposo destruido en redes ni yo tampoco llorando. El ser humano no está preparada para esto”.

Kim se convirtió en la maestra para Ana María pues le enseñó que la vida es cortica y que tenemos que ser felices lo más que se pueda.

¿Quién es el padre de las hijas de Ana María Trujillo?

La actriz y exreina cartagenera sostuvo una relación con el empresario Francisco Cardona, hermano del actor Manolo Cardona. Fruto de su relación nacieron sus dos hijas, Catalina Cardona y Julieta Cardona Trujillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Maria Trujillo (@anamariatrujilloficial)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.