Ana María Trujillo ha tenido una larga y exitosa carrera en la televisión colombiana y sigue siendo considerada una de las mujeres más bellas del país. Sin duda, en años anteriores, cuando era mucho más joven, era una mujer muy cotizada y se rodeaba de mucha gente con poder.

Ana María Trujillo señaló a expresidente de haberse sobrepasado con ella

Trujillo estuvo como invitada en el programa ‘Siéntese quien pueda’ y ‘La Red’, de Caracol Televisión, compartió un fragmento en el que hizo serios comentarios sobre el comportamiento de un exmandatario.

Sucedió hace varios años, cuando ella era aún novia de su actual esposo, por lo que debió suceder antes de 2015, cuando, oficialmente, se dijeron sí ante el altar.

“Yo tuve otro expresidente de Colombia, que no voy a decir quién es. Van a pensar que es otro que quiero mucho. En fin, me agarró fue la nalga y estaba sudado. Yo tenía mi novio al lado. En ese momento era mi novio, hoy en día es mi esposo y yo como que me quité y me fui”, afirmó la actriz, quien no quiso decir el nombre exacto del hombre.

A pesar de que solo dio indicios por un lapsus de tiempo, algunos en redes sociales ya tienen algunos sospechosos. Pero la noticia no fue bien recibida, pues algunos opinaron que luego de tanto tiempo ya no valía la pena hablar de eso.

De hecho, la acusaron de haber hecho dichas acusaciones solamente para llamar la atención, teniendo en cuenta que hace rato no aparece en producciones de televisión.

