Ana María Trujillo, famosa en el país por participar en producciones colombianas, como: ‘Sofía dame tiempo’, ‘Ángel de la guarda, mi dulce compañía’, ‘La quiero morir’, entre otras, se encuentra pasando un momento complicado al dar a conocer la muerte de su hijastra, Kimberly Arata.

(Vea también: Famosa presentadora dice que la acosaron en noticiero ¿de RCN?; la echaron por defenderse)

A través de su cuenta de Instagram, la cartagenera quien es madre de dos jovenes llamadas Catalina y Julieta Cardona, confirmó la fatal noticia por medio de un carrete de fotos de su hijastra.

“Creo que es la primera vez en mi vida que me siento paralizada, sin palabras. Me encuentro sumergida en un dolor insoportable que no me deja pensar. Tengo tanto por decirte Kim, hay tanto que agradecer y es tan difícil entender tu partida”, escribió Trujillo.