El mundo del entretenimiento internacional se encuentra de luto luego de que se diera a conocer el fallecimiento del reconocido actor Chance Perdomo, recordado por su participación en las series ‘El Mundo Oculto de Sabrina’ y ‘The Boys’. De acuerdo con varios portales, el joven de 27 años se encontraba en la mejor etapa de su vida profesional.

(Mira también: Murió Cat Janice, influenciadora con cáncer que le dejó las ganancias de su canción viral a su hijo)

La información fue compartida por su publicista y posteriormente difundida por Variety:

