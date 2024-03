La actriz Luly Bossa contó cómo fueron sus últimos días al lado de su hijo, Ángelo, quien se despidió de este mundo el pasado sábado 9 de marzo, a través de un ‘live’ que hizo en su cuenta de Instagram.

(Vea también: ‘Epa Colombia’ le contestó a Luly Bossa, con factura en mano, por la donación a Ángelo)

“Él estaba perfecto, no tenía flemas, ni reflujo, nada. Él estaba esperando unas cosas que no pude llevarle porque no me habían liquidado de mi último empleo, se sentía poco triste pero no me decía nada, los hijos se van cargando y uno piensa que ellos saben muchas cosas que desconocemos”, contó Bossa

“Él habló de muchas cosas antes de morirse, estaba hablando con la gente de aquí de la casa, con su hermano, con la enfermera que lo cuidaba. Dijo cosas como: ‘Yo no quiero que me coman los gusanos, estaba pidiendo que lo cremaran”, indicó la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANGELOUSMIRACULA (@angelousmiracula)

“Él lo presentía, decía que no lo abandonaran que teníamos que visitarlo, que no lo dejáramos olvidar. No quiero olvidarme de su cara tan divina, tenia unos dedos divinos, una cara preciosa, unos brazos muy lindos, no me quiero olvidar y espero que usted tampoco”.

(Vea también: “Me tengo que ir de acá”: Luly Bossa abrió su corazón, luego de la muerte de su hijo)

Después contó: “No sabía que él estaba cansado porque yo estaba también pensando en otras cosas. Ángelo no hablaba y se tragó todo eso, tenia un carácter igual que mi madre, de las cosas que yo no me daba cuenta”.

Bossa contó: “Unos 10 días antes mi hijo hablaba de la muerte y hasta ahora me doy cuenta de lo que él quería decirme y yo no sabía. Mi hijo mayor me dijo que él estaba vivo era por mí y eso era verdad”.

La intérprete contó que todavía no ha soñado con su amado Ángelo.

Lee También

“Hoy nos entregaron las cenizas de Ángelo y de ahí me fui a una parroquia en Chapinero alto a poner el cofre, fue una ceremonia muy bonita. Increíble que todos nos reducimos a polvo”, contó Bossa.

La actriz, junto con su hijo mayor, Lucciani Bossa, lanzarán una línea de camibusos con frases e ilustraciones inspiradas en los moldes de plastilina creados por Ángelo, los cuales se imprimirán en esta ropa.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.