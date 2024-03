Luly Bossa habló con sus seguidores a través de un live en su cuenta de Instagram sobre los detalles desconocidos de la muerte de su hijo menor, Ángelo Bossa, quien falleció el pasado 9 de marzo por cuenta de complicaciones de salud derivadas de la enfermedad que padecía, distrofia muscular de Duchenne.

Bossa le anunció a sus seguidores que se iría de su propia casa de vez en cuando porque dicho lugar le traía muchos recuerdos como las dos muertes que más le han tocado, su mamá y su hijo.

Al finalizar el ‘live’ la actriz comentó: “No recibí nada de ‘Epa Colombia’, la gente que me enviaba dinero me hablaron por el interno o por Whatsapp. No recibí nada de ella, ni se comunicó con mi equipo, ni nada”.

Después dijo la barranquillera: “Tenía la intención y quiso montarse en la onda de la noticia, pero ahí no pasó nada”.

‘Epa Colombia’ le respondió a Luly Bossa por donación a Ángelo

La empresaria acudió a las historias de su cuenta de Instagram para enviar un pantallazo de la transferencia bancaría en la que se evidencia la donación a la actriz después del fallecimiento de su hijo Ángelo.

La captura de pantalla se puede leer que la transacción fue realizada el sábado 9 de marzo de 2024 a las 10:13 a.m. La imagen sugiere que la cantidad donada oscila entre los 100 mil y los 900 mil pesos al número que posiblemente pertenece a la actriz.

En respuesta, ‘Epa Colombia‘ declaró: “Impresiona como un poco de gente me está atacando, yo no tengo que estar publicando todo, siempre ayuden a la gente de corazón”.

Después escribió: “Yo sí voy a lo que voy a ayudar y no pegarme de nadie porque yo ayudo de corazón y no tengo que estar publicando si es mucho o poco”.

