El pasado 9 de marzo, Luly Bossa dio a conocer a sus seguidores la noticia de que su hijo Ángelo había fallecido luego de luchar por más de diez años contra una Distrofia Muscular de Duchenne, la cual es considerada una enfermedad huérfana. No obstante, en medio de este duelo la barranquillera recibió el apoyo de varios famosos, entre ellos el de ‘Epa Colombia’.

Aunque la creadora de contenido había asegurado que hizo su aporte luego de enterarse del fallecimiento del joven, la actriz aprovechó una transmisión en vivo para hablar del tema y asegurar que ella no tenía conocimiento sobre dicha información, por lo cual sería mentira.

Luly Bossa desmintió a ‘Epa Colombia’ Durante un live, la actriz afirmó: “A mí me dicen que ‘Epa Colombia’ me ayudó… me van a disculpar yo no recibí nada de la empresaria , yo quiero aclarar eso. La gente que me enviaba, digamos que era famosa, actores y eso, me hablaron por el interno y al WhatsApp de mi teléfono”.

Frente a esto, Luly Bossa hizo la aclaración de que la creadora de contenido tampoco se comunicó con su equipo y dejó en claro: “La señorita a lo mejor tuvo una buena intención, pero nunca obtuve nada de ella, entonces quiero aclararlo porque ahí no pasó nada”.

Asimismo, reveló que hay un extracto donde tiene de manera puntual los nombres de las personas que la ayudaron debido a que es algo que debe reportar: “Uno con eso no se puede equivocar porque tiene que darle cuenta de eso al gobierno”.

Las declaraciones de la actriz generaron revuelo en las redes sociales, en las cuales se criticó a ‘Epa Colombia’ y se le tildó de quererse aprovechar de esta situación, por lo cual ella salió a demostrar que sí había ayudado para los servicios fúnebres de Ángelo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RastreandoFamososAlterna (@rastreandofamososalterna)

‘Epa Colombia’ respondió a declaraciones de Luly Bossa

Con un pantallazo de la transferencia que hizo a la actriz tras la muerte de su hijo Ángelo, pues en la imagen es posible ver que la donación del dinero se realizó el 9 de marzo de 2024, la empresaria dio una muestra de que envió una cifra entre los 100 mil y los 900 mil pesos al número que posiblemente sería de la barranquillera.

Ante esto, ‘Epa Colombia’ escribió: “Yo no tengo que andar publicando (…) yo no voy a pegarme de nadie porque ayudo de corazón. Por eso tanta gente anda muy mal en sus vidas”.

Luego de esto, Luly Bossa no ha vuelto a dar declaraciones con respecto a lo dicho por la creadora de contenido para de esta manera corroborar que la transferencia fue real y que hubo un malentendido.

¿Qué famosos apoyaron a Luly Bossa tras la muerte de Ángelo?

Luego de que la actriz dio a conocer la noticia del fallecimiento de su hijo, celebridades como: Greeicy, Luisa Fernanda W, Paola Turbay, Maleja Restrepo, Tatán Mejía, Yaneth Waldman y Danna García se solidarizaron con la barranquillera en este momento lleno de dolor.

Asimismo, algunos de estos famosos, como la Entrenadora de ‘La voz kids 2024‘ o la pareja de esposos, prometieron ayudarla con lo que ella estaba pidiendo para pagar los servicios fúnebres, puesto que Ángelo no tenía seguro y Luly Bossa no contaba con todo el dinero necesario.

