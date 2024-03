Por: El Colombiano

“Quiero contarles, quiero decirles como fue la vaina, se me fue así, de repente, estaba bien y le dijo a la enfermera, ya vengo, y se atragantó con una flema y se fue, pero quiero hablar con ustedes, quiero decírselos”, dijo Luly Bossa sobre la muerte de su hijo Ángelo, en un video que grabó desde la ceremonia de velación en Capillas de la Fe, en Bogotá en el que la actriz aprovechó para agradecer a todos.

Ángelo, el hijo menor de la actriz cartagenera, falleció el sábado 9 de marzo, así lo hizo saber ella, también a través de redes sociales. Tenía 22 años y padecía de distrofia muscular de Duchenne, un trastorno caracterizado por la debilidad muscular progresiva que se manifiesta generalmente en los niños varones, y que a él le diagnosticaron cuando tenía 10 años.

“Hola, mi Ángelo se me fue, yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada y quiero darle una despedida como Dios manda. Necesito ayuda”, expresó entre lagrimas la actriz.

Reacciones por muerte del hijo de Luly Bossa

Los comentarios no se hicieron esperar, desde quienes la criticaron por pedir ayuda y por no tener un seguro funerario, hasta quienes se solidarizaron con ella, con su hijo, con su dolor.

Porque Ángelo era casi tan popular como su mamá, pues ella compartía cada tanto vídeos de él, de su vida, de su enfermedad y de lo difícil que resultaba todo a veces.

Es más, en uno de los últimos videos que subió, compartió el regalo que le hizo Ángelo poco antes de su muerte, por el día de la mujer, aunque él no se veía en el vídeo pues por esos días estaba indispuesto por una virosis, según dijo ella.

“Feliz día de la mujer. Mami gracias por darme la vida, por luchar siempre por mí y sacarme adelante, eres mi ángel guardián y mayor motivación. Serás siempre mi mujer favorita”, decía el mensaje que le escribió su hijo en la carta.

La solidaridad no se hizo esperar y no solo de los internautas, sino también de sus colegas y la cartera de Cultura.

“El Ministerio de Cultura lamenta el fallecimiento de Ángelo, hijo de la actriz Luly Bossa, y la acompaña en este difícil trance. Ya estamos en comunicación con ella. Las actrices y los actores de Colombia deben ser protegidos por nuestro ministerio y nuestra sociedad”, escribió el ministro Juan David Correa, en su cuenta de X.

“Yo no he tenido casi tiempo de mirar sus comentarios, y yo quisiera de verdad meterme por la cámara, agarrarlos, darles un abrazo y decirles gracias, gracias, gracias. Han estado para Ángelo, yo no sabía que lo amaran tanto, que lo admiraran tanto. No sabía que nuestra historia los afectara tanto sus vidas, los inspirara tanto. O sea, sí, pero esto ha sido algo que sobre pasa todas mis expectativas y creo esto lo está haciendo Ángelo”, dijo.

Más allá de la muerte de Ángelo, la solidaridad con la actriz tiene que ver también con las dificultades y las angustias que ha tenido que atravesar desde que Graciela Torres, ‘La Negra Candela’, publicara un video íntimo de Bossa con su pareja de ese tiempo, Alberto Beto Pérez, en el programa ‘Y dicen con La Negra Candela’ en 2001, justo durante el embarazo de Ángelo.

Muchos años después, por la filtración del video íntimo, Luly Bossa entabló una demanda por injuria contra la Negra Candela, que obligó a la presentadora a pagar una millonaria indemnización a la actriz y que le prohibe, además, mencionar su nombre en medios de comunicación.

Muchos usuarios en redes sociales han sido enfáticos al decir que la publicación de ese vídeo íntimo tuvo grandes repercusiones en la vida, la familia y la carrera de Luly Bossa, pero por encima de ello la actriz demostró siempre una inquebrantable fortaleza y una dedicación profunda a su hijo.

A El Colombiano le dijo hace algunos años que aunque se ha tenido que sobreponer a muchos obstáculos no era ni una mártir ni una heroína.

Siempre ha luchado por una estabilidad laboral, sin depender de nadie, y darle la justicia que se merecen sus hijos, Angelo y Lucciani.

En medio de la enfermedad de su hijo libró muchas batallas legales: “Logré que la Superintendencia de salud apretara a la EPS y le diera las terapias domiciliarias a Ángelo, porque era un lío y una pelea para que las dieran. Cuando ya recibo un apoyo de la Superintendencia y la Secretaría de Salud, ahí sí se ponen encima del caso y lo toman directamente en sus manos. Me están dando las cosas de las terapias, pero no me han querido dar un cuidador… ahí sigo en la batalla”, nos contó hace un par de años y eso revela cómo fue la lucha de la actriz para lograr que su hijo tuviera siempre la atención médica que necesitaba.

Ambos se contagiaron de covid-19 en 2021: “El está muy bien gracias a Dios. Solo dos días de fiebre. Yo la he visto negra, es una mier… Ir al baño o subir las escaleras es un suplicio. Ya tengo oxígeno”, escribió en su momento.

Ángelo, a pesar de todo, pudo graduarse del colegio y con el apoyo de su madre, intentaba llevar una vida lo más normal que se hubiera podido. Luly siempre le procuró el mejor tratamiento y fue vocera de lo que significa que en Colombia alguien tenga una enfermedad huérfana.

Ángelo era el centro de su vida. Todos sus esfuerzos, todo su amor y casi todas sus publicaciones en redes sociales se concentraban en él.

A lo largo de su vida, Luly hizo de madre, pero también de padre, pues el papá biológico de Ángelo nunca estuvo presente en la vida de su hijo, tampoco lo estuvo el padre de su hijo mayor, Lucciani Andreas Bossa. A pesar de todo, la actriz se ha mostrado absolutamente agradecida con la generosidad de sus seguidores.

