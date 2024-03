La actriz Luly Bossa pasa por un difícil momento luego de conocerse la muerte de su hijo menor, Ángelo Bossa, este sábado 9 de marzo, quien luchaba por varios años contra una enfermedad degenerativa, llamada distrofia muscular de Duchenne.

(Vea también: Murió hijo de Luly Bossa que tenía enfermedad degenerativa; pide ayuda para despedirlo)

Luego de conocerse la noticia, Bossa ha compartió un video en sus redes sociales para pedir la solidaridad de sus seguidores con los gastos funerarios de su hijo.

Luly Bossa contó cómo le hacían matoneo a su hijo Ángelo

En 2012 la actriz barranquillera concedió una entrevista con el programa ‘La red‘ y, entre lágrimas, relató las razones que tuvo para sacar a su hijo Ángelo Bossa del colegio.

“Mi hijo sale todos los días a cazar dragones, es una cosa mas grande que tú, es un sistema que crean los mismos estudiantes y que se le sale de las manos a los superiores”, dijo Bossa.

Después indicó: “Mi hijo era acosado en ese colegio, le volteaban la maleta y le costaba tomarla y levantarse. Un día una profesora incitó a los alumnos a que escribieran en una hoja las cosas malas que hacía Ángelo en clase y les dijo que se las tiraran encima y todos empezaron a decir: ‘Expulsión, expulsión'”.

Otra de las situaciones que le colmó la paciencia a la actriz fue que dejaron a Ángelo en la taza del inodoro del colegio por más de una hora porque él no se podía levantarse. “La rectora me dijo: ‘Es que se nos embolató’ A mi eso no me cabe en la cabeza”.

Así que la actriz decidió sacar a su hijo de ese colegio evitando que batallara con la intolerancia. “Hago un llamado a los padres y a los niños para que el temor y el silencio no sigan ganando la batalla contra el matoneo o bullying“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luly Bossa (@lulybossa1)





“No acepten el matoneo, ni de compañeros, ni de profesores, tiene que haber tolerancia. No todos somos iguales, no tenemos la misma velocidad y todos convivimos en un todo”, puntualizó Bossa.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.