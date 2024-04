Ana María Trujillo ha participado en diferentes producciones como ‘Los hombres las prefieren brutas’, ‘La quiero a morir’, entre otras. Considerada como una de las más bellas de la industria del entretenimiento, decidió dedicarse a su familia en Punta Cana y alejarse de las cámaras de televisión.

Pero era lo que anhelaba desde hace años. Fue muy exitosa como actriz y presentadora, pero encontrar el amor en José Francisco Arata fue lo mejor que le pasó. Él tenía sus hijas y ella también: Catalina y Julieta Cardona Trujillo.

Pero la vida le cambió hace un mes, cuando Kimberly Arata, hija biológica de su esposo, falleció a causa de una influenza que se combinó con el Covid, además sufría de anemia drepanocítica, lo que empeoró la situación.

Se cumplió un mes de su partida y Trujillo no quiso dejar pasar el día sin escribir un mensaje:

“‘No, no, no, ¿por qué? No entiendo nada, ¿qué pasó?, ¿qué es esto? No puede ser, Dios mío’: esas son las palabras que retumban todos los días en mi cabeza desde que te fuiste ‘Kim’. Todavía me niego rotundamente a aceptarlo. ‘Kim’, ‘Kimmy’, ‘Piojo’ (como te decía tu papá), la vida para los que quedamos acá sigue, pero esto jamás será igual”, afirmó la actriz colombiana.

Recordó cuando Kimberly sufrió un mal de amor que la dejó tan mal, que tuvo que instalarse en la habitación de ella y la de su esposo porque no podía pasar la noche sola.

“Hoy daría todo para que estuvieras de nuevo durmiendo con nosotros, y por tiempo indefinido. El tiempo nos dará la aceptación, pero tu recuerdo jamás se borrará de nuestros corazones”, terminó por decir Trujillo.

