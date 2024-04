La actriz Ana María Trujillo, una de las más recordadas en la televisión colombiana, se encuentra viviendo un momento muy complicado por la muerte de uno de los miembros de su familia. La mujer, a través de sus redes sociales, informó que su hijastra falleció.

(Vea también: Esposa de Martín Elías lo recordó en Viernes Santo; es el séptimo aniversario de su muerte)

La joven, identificada como Kim Arata, hija de su esposo, José Francisco Arata, había fallecido el pasado 25 de marzo y su deceso se dio por varios inconvenientes de salud que venía acarreando, aunque no se han revelado nuevos detalles sobre lo que realmente sucedió.

Trujillo, muy recordada también por ser presentadora del programa ‘Día a día’, de Caracol TV, compartió un carrete de fotos en su perfil de Instagram en el que dejó un desgarrador mensaje sobre lo que está viviendo ella, su esposo y familiares en este difícil momento.

“Creo que es la primera vez en mi vida que me siento paralizada, sin palabras. Me encuentro sumergida en un dolor insoportable que no me deja pensar. Tengo tanto por decirte, Kim, hay tanto que agradecer y es tan difícil entender tu partida. Pero tengo que comenzar por agradecerte. Me acogiste en tu familia con los brazos abiertos desde el día uno”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Maria Trujillo (@anamariatrujilloficial)

También, en el mismo ‘post’, la actriz explicó cómo se encuentra su esposo y papa de la joven: “Mi Kim, tu papá está, pero no quiero que te preocupes por él, lo voy a cuidar cada segundo de mi vida. Sabes que está en buenas manos y sé que tienes claro el gran amor que siento por él. Ver a tus padres y hermanas así me desgarra el corazón. Jamás entenderemos tu partida tan rápida e inesperada. Esto es muy duro, esto es horrible”.

Lee También

Quién es el esposo de la actriz Ana María Trujillo

De acuerdo con Noticias Caracol, Ana María Trujillo está casada con su esposo desde 2015, en un matrimonio que se llevó a cabo en República Dominicana. El hombre es un empresario de una empresa petrolera y la actriz acogió a los hijos que él ya tenía, entre ellos, a Kimberly Arata, la joven que falleció.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.