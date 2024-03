Luego de protagonizar varias escenas de besos con el reconocido Armando Mendoza en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea‘, la vida le cambió a la actriz caleña Verónica Ocampo, quien ahora se encuentra radicada entre España y Suiza.

En entrevista exclusiva para Pulzo.com, la actriz y presentadora nos cuenta sobre su vida después de interpretar a una de las rivales más fuertes de Marcela Valencia en la trama.

Su vida en la pantalla chica empezó como presentadora en un programa llamado ‘La selección’, junto con Andrea Serna y Carolina Lizarazo. Después llegó a Caracol Televisión para presentar informes de la NBA y de ahí saltó a ‘No me lo cambie’.

“Ahí conocí al actor Julio César Luna y empecé a hacer mis primeros pinitos en televisión en una telenovela donde él actuaba, que se llamaba ‘Alejo Durán’. Después conocí a Fernando Gaitán y llegué a ‘Betty'”, contó Ocampo.

En cuanto a su personaje, Ocampo tuvo situaciones complicadas por ser ‘la querida’ del dueño de Ecomoda.

“Cuando la novela estaba rodando, me empujaron en un aeropuerto. Me decían: ‘¿Por qué le hacía esto a Betty?’. Que yo era una mala mujer”, contó la actriz y modelo.

Ocampo recuerda con mucho cariño su personaje. Tenía una buena relación con Jorge Enrique Abello (Armando Mendoza) y con Julián Arango (Hugo Lombardi); de hecho, antes de iniciar la telenovela era muy amiga de Abello.

En cuanto a las escenas de besos con Mendoza, la actriz contó:

Después de ‘Betty’, la actriz hizo algunas apariciones en la telenovela ‘A dónde va Soledad’. Luego se radicó en España donde estudió actuación en la escuela Juan Carlos Corazza y de ahí hizo su aparición en una pequeña serie de enfermeras.

“La vida me cambió, empecé a trabajar en otras cosas y me radiqué en Europa, después de 10 años volví a Colombia y estuve 4 años trabajando en otras cosas fuera de la televisión, después regresé a España y conocí a mi esposo con el que me gané la lotería”, contó Ocampo.