Lorna Cepeda, famosa por interpretar a Patricia Fernández en la telenovela de Fernando Gaitán contó un dato desconocido sobre sus inicios en la televisión colombiana.

La actriz, hermana de Angie Cepeda, estuvo en la emisora ‘La tribu’ en el Salvador junto a sus excompañeros de telenovela, Julio César Herrera y Natalia Ramírez.

En dicha entrevista contó: “Aunque somos de la misma generación, ellos empezaron un poco antes, yo empecé tarde. Realmente comencé en el 97 y en el 99 fue ‘Betty, la fea’, tuve la gran bendición de iniciar mi carrera en la televisión con varios proyectos”.

Sin embargo, Cepeda indicó que antes de ingresar a la exitosa telenovela, la actriz inició como modelo y en una serie que se emitió durante varios años en televisión nacional, se trataba de ‘Padres e hijos‘.

“Para ingresar a esta serie tuve que mentir y así entré, pero no me arrepiento, porque me acuerdo que yo hice un cursito muy chiquitico de actuación y cuándo llegué allá me preguntaron: ‘Oye, ¿quieres entrar acá?’ Yo les dije: ‘Sí, claro'”.

Le preguntaron a la actriz cartagenera que si había estado en alguna producción televisiva. Ella les respondió: “Sí, claro en muchas, en varias series”, todo era una absoluta mentira, entonces llegué y empecé a ver a los otros actores y cuando me tocó mi escena casi me muero, pero me fue muy bien y me creí el cuento“.

Sin embargó, en su próximo proyecto la actriz que interpretó a Petra de Meza en ‘Chepe fortuna’ comentó: “Ahí si me tocó estudiar y no fueron seis semestres, fueron cuatro años seguiditos“.

¿Qué personaje hizo Lorna Cepeda en ‘Padres e hijos’?

La actriz personificó a un papel secundario el cual interpretó a una mujer de nombre Magali, dicho papel fue su debut actoral en el país, el cual le abrió puertas para trabajar en otras producciones como: ‘Dulce martirio’, ‘El amor es más fuerte’, ‘Amor en forma’, antes de ingresar al elenco de ‘Yo soy, Betty la fea’.

