‘Samo’ se ganó el cariño de casi toda una generación con su participación en Camila, un grupo musical mexicano que lanzó baladas como ‘Mientes’, ‘Coleccionista de canciones’, entre otras.

(Vea también: Greeicy le aplicó “venganza” a Andrés Cepeda en ‘La voz kids’; ella acabó con “ojo morado”)

Sin embargo, a lo largo de su carrera ha sido una persona muy reservada con su vida amorosa, pero en una entrevista con Mara, otra mexicana que tiene un espacio en YouTube, decidió hablar de sus parejas y confesó si actualmente tiene novio.

Según lo que contó, hubo un hombre que lo dejó con el anillo puesto, pues luego de que le propuso matrimonio, él se fue. A raíz de dicha ruptura amorosa, nació ‘De qué me sirve la vida’.

Y parece que el panorama no ha cambiado mucho, de hecho, en 2020 estuvo saliendo con alguien, pero se dio cuenta de que no había sanado lo suficiente para comprometerse con alguien más

“Aprendí a quererme, a abrazarme, a vivir. Llevo cuatro años soltero y estoy feliz. No sé si el día de mañana llegue alguien que me mueva“, afirmó el cantante mexicano.

(Vea también: ‘La voz kids’, de Caracol, EN VIVO, capítulo 36 gratis: las mejores voces del concurso)

Aseguró que al paso de los años se vuelve más exigente con las personas que acepta en su vida:

“La verdad es que es difícil describir, pero empezaría desde un ser humano feliz, consciente, maduro, independiente. No sé, entre más años pasan, más grande es la lista. Prefiero que el universo me mande a esa persona maravillosa porque me siento preparado y con mi carrera también”.

Contó que estuvo un tiempo en terapia porque empezó a sufrir episodios de ansiedad, hasta el punto de que le tocó medicarse. Sin embargo, ese momento de su vida le ayudó a crecer y le enseñó a valorarse más. Ahora asegura que está muy feliz.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.