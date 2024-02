El mexicano Samuel Parra, más conocido como ‘Samo’, reflexionó con los participantes de ‘La voz kids‘ y, junto al jurado del programa Andrés Cepeda, sobre un episodio de su vida que pocos conocían.

El exintegrante del grupo Camila, aprovechó la oportunidad para decirles lo siguiente:

“Tenía un hermano con el que cantábamos juntos, pero él se fue al cielo hace algunos años y cuando eso pasó, fue algo muy fuerte en mi vida porque al final sentía que él era mi alma gemela, así que canta y disfruta de la vida”.

¿Qué le pasó al hermano de ‘Samo’, exintegrante de Camila?

En una entrevista que concedió al programa ‘Venga la alegría’ de TV Azteca contó qué fue lo que le pasó a su hermano, Daniel Parra.

“Mi hermano empezó a decaer de salud, hasta que de repente me enteré de que mi hermano tenía cáncer. Él me dijo: ‘Tenemos que hacer una reunión de familia, porque quiero decirles que estoy muy mal y no sé cuánto tiempo me quede de vida”.

Para el cantante, esa noticia fue un golpe muy duro porque nunca pensó vivir una situación así de cercana:

“Mi hermano quien estaba en Veracruz me dijo: ‘Llévame a Ciudad de México, quiero buscar la posibilidad de sobrevivir a esto’. Cuando llegó al país, el cambio de altura le causó una crisis muy fuerte, así que tuvimos que llevarlo de urgencias, cuando lo cambiamos de hospital, estando él en una camilla me dijo: ‘Te amo, hermano’. 20 días después murió”.

Esas fueron las últimas palabras que escuchó de su hermano. Al artista le hubiera gustado abrazarlo, no dejarlo ir y quitarle la muerte de sus manos.

