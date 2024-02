Escrito por: Redacción Entretenimiento



‘La baby flow’ fue participante en 2019 del reality ‘La voz kids‘ y después en ‘La descarga’, quien se destacó como una de las concursantes más talentosas de los dos programas de Caracol Televisión por su talento y voz.

“Me obligaba a estar con hombres. Entonces yo feliz porque me gustaba ese man, y cuando llegaba a la casa me daba mucho látigo, después de forzarme a que me tenía que gustar. Así que lloraba y mi mamá me preguntaba: ‘¿por qué lloraba? Yo me encerraba en el cuarto porque me sentía atada'”, dijo la concursante.

Más tarde, confesó: “Recibí amenazas de muerte por parte de la familia de mi pareja, por salir con su hija […] Me pasaba con algunos amigos que los papás me decían: ‘usted contagió a mi hijo […] Qué feo tener miedo de amar y vivía con mucho miedo, ahora estoy sanando”.

‘La baby flow’ tenía miedo de contarle a su mamá que le gustaban las mujeres y perderla por decirle la verdad. Sin embargo, su reacción la sorprendió.

“Le dije: ‘Sí, mamá me gustan las mujeres’. Y ella me respondió: ‘¿por eso está llorando?’ Me abrazó, y yo feliz. Lloré y lloré en los brazos de mi mamá, y fue muy lindo, después ella se encargó se sacarme del closet con toda la familia”.

El mensaje que da la exconcursante es a los padres de familia para que apoyen a sus hijos: “No está mal sentir, no hay necesidad de hacerle daño a nadie. Todo se basa en el respeto”.

