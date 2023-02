La carismática artista del género urbano, pero que tuvo durante el programa algunos momentos en los que incursionó en la balada, se despidió del ‘reality’ después de dar la batalla con una presentación en la que bailó y mostró otra faceta musical.

Tatiana ‘La baby flow’, quien lanza por estos días su canción ‘Calentury’, ya había estado en riesgo de abandonar el ‘show’ en la ocasión en la que Santiago Cruz, Maía y Gusi coincidieron en darle la despedida a Ana María.

La participante que también hizo parte de ‘La voz kids’ tuvo un intercambio con Breiner antes de saltar al escenario, pues ella le preguntó si le gustaba su forma de vestir, pero él le sacó en cara que conoce el género ranchero y que ella estaba más acorde con “el estilo urbano o pop”.

Taty Flow cantó el tema ‘Tantita pena’ y recibió buenas impresiones de Santiago Cruz, Marbelle, ‘Gusi’ y Maía, quienes apuntaron que les había sorprendido verla bailar flamenco sobre el escenario.

Sin embargo, su actuación no fue suficiente para continuar en carrera, pues los jurados consideraron que no había mostrado otros matices. Fue Santiago Cruz el encargado de dar la noticia de la eliminación de ‘La baby flow’, de ‘La descarga’.

Entre lágrimas, la cantante afirmó que se iba contenta por todo lo aprendido, pero que estaba triste:

“Estoy triste, no lo voy a negar, porque no me quería ir”, dijo ‘La baby flow’ para despedirse de sus compañeros.