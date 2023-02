Dareska, Keyla, Ana María, Leonela y Tatiana ‘La baby flow’, les tocó el turno de defender su puesto dentro de la competencia subiéndose al escenario.

Luego de sus presentaciones, Marbelle debió tomar la decisión de salvar a una de las mujeres y así evitar su eliminación. La artista escogió a Leonela. Sim embargo, los demás mentores, debían decidir cuáles de las cuatro restantes no continuaría en el programa.

Luego de deliberar por unos minutos, Santiago Cruz, Maía y Gusi revelaron que la participante que se iría sería Ana María, quien presentó algunas fallas a la hora de interpretar el tema ‘Perfecta’, de Miranda.

“Estoy muy feliz, yo creo que estas lágrimas no son de tristeza sino de felicidad porque esta experiencia para mí fue y ha sido muy enriquecedora. Yo siento que llegué siendo una persona totalmente diferente y yo se los he dicho a todos. Le agradezco a ‘Baby’ porque es mi compañerita, le agradezco a Cami porque he aprendido muchas cosas de él, y le agradezco a Marbelle”, señaló la joven.

Eliminación de Ana María de ‘La descarga’ quebró a compañero

Varios de los concursantes se vieron muy afectados con la decisión de los mentores, pero Camilo Martínez, el participante invidente del programa, fue quien más demostró dolerle la partida de su compañera.

Desde hace varias semanas, Martínez no dudó en expresar lo mucho que le gustaba Ana María, anqué no ella no le correspondía. Sin embargo, el hombre no perdía la esperanza de tener algo más que una amistad con ella.

En medio del llanto, el joven se alejó del grupo y se acostó, hasta que su amiga se acercó a él para despedirse y asegurarle que lo quería mucho, pero marcando una distancia entre ellos.

Tal situación molestó a Camilo, y aseguró que su plan de llegar lejos con Ana María fracasó por la manera en que algunas personas intervinieron en la relación que él tenía con ella.