El cantante del equipo azul ha dado de qué hablar no solo por su talento vocal, sino también por lo coqueto que es. Al inicio del programa, ‘El Puma’ no dudó en expresarle a su compañera Dareska que le gustaba, pero ahora estaría haciendo lo mismo con Lauvel.

Tal situación hizo que ambas mujeres se pusieran de acuerdo para hablar con Rodríguez y preguntarle a la cara qué intentaba hacer, al tener en cuenta que él está casado.

“Pues me gustan las mujeres y soy atento, cariñoso, galán y caballero con las mujeres porque tampoco me he querido propasar con ustedes, no he pasado esa raya, ¿cierto? Y así, me gustan las gordas, las flaquitas, las altas, las bajitas, todas”, argumentó.