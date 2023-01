Las emociones se siguen viviendo a flor de piel en la nueva etapa de ‘La Descarga, el templo de la música’, donde cada día uno de los participantes recibe la mala noticia de tener que abandonar el concurso. Hoy fue el turno del equipo de Maía, cinco de ellos dejaron lo mejor de su talento sobre el Tocadiscos y lucharon por su cupo dentro del ‘reality’ de Caracol Televisión.

La ganadora de la primera temporada de La Voz Senior, María Nelfi, abrió la noche interpretando ‘Cuando vivas conmigo’. Varias equivocaciones durante su presentación la llevaron a pedir perdón a su público, su mentora y sus compañeros. “Lo siento muchachos. Yo solo quiero decirles que no hay mal que por bien no venga, que de todos modos lo intenté, lo hice que es lo más importante, duele porque sé que Colombia me está viendo y otros han cometido errores mucho más grandes, pero no se sienten como yo me siento ahora, siento que los he defraudado y no quiero sentir eso. Ante todo, mis respetos para todos, profesor perdóneme, a mi mentora, que es lo máximo, perdóname mi muñeca”, dijo entre lágrimas.

María Nelfi pidió perdón en ‘La Descarga’

Ante sus disculpas, los demás mentores, Gusi, Marbelle y Santiago Cruz, animaron a la participante. “Tú eres grande, a nosotras no nos queda grande nada, tú ya lo has demostrado a tu público”, expresó la cantante vallecaucana. Por su parte, Maía, también le brindó palabras de aliento. “Todo salió bien, tranquila, todo está maravilloso, a todos nos pasa, a todos nos ha pasado, no se preocupe”, dijo.

A pesar del traspié, y de las aplaudidas presentaciones de sus compañeros, la intérprete de Niña bonita decidió proteger a María Nelfi para que siga en la competencia y cantar junto a su mentora en la próxima descarga. “Doña María ‘Netflix’ no llore, esté tranquila que todos sus compañeros, artistas, colegas y nosotros entendemos hasta tal punto de que usted es mi elegida de hoy. Aquí protegemos y damos segundas oportunidades, usted no se puede ir sin que cantemos juntas. Gracias a todos por entender, espero tener su comprensión por lo que acabo de hacer, creo que era lo correcto”, confesó Maía.

Las otras presentaciones estuvieron a cargo de Laura Azul, quien hizo llorar a su mentora de orgullo; Jair Santrich, César Amaya y El tenor del rock. Este último fue el elegido por Gusi, Marbelle y Santiago Cruz para abandonar la competencia. “Muchas gracias a mi mentora, a mis amigos, era el momento, queda el rock and roll con Laura Azul, todo llega en el momento justo que tiene que llegar”, dijo el eliminado.