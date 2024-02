Samuel Parra Cruz, más conocido como ‘Samo‘, es un cantante y compositor mexicano, quien por varios años fue integrante de la agrupación de pop Camila.

‘Samo’ llegó como asesor de ‘La voz kids’ al lado de Andrés Cepeda y juntos elegirán a las mejores voces para pasar a la siguiente fase del programa. Así mismo lo han hecho Greeicy Rendón y Aleks Syntek.

Aunque su apariencia sea diferente en el programa de Caracol Televisión, tal vez lo recuerden por haber sido parte de la banda Camila, junto a los mexicanos Mario Domm y Pablo Hurtado. Esta banda se formó en 2003 y tuvo una duración cercana a los 10 años, hasta que anunciaron su separación. La banda realizó varias giras por Latinoamérica, algunos de sus éxitos musicales fueron: ‘Bésame’, ‘Coleccionista de canciones’ , ‘Mientes’, ‘Aléjate de mí’, entre otros.

¿Por qué se fue ‘Samo’ de Camila?

“No me salí de Camila. El público piensa que me salí, porque quería ser independiente, por ego, por ser la estrella, pero siempre he dicho que me gusta compartir y disfrutar del talento de los demás”, dijo ‘Samo’ durante una conferencia de prensa en México.

Parra Cruz explicó que al terminar el extenso ‘tour’ con Camila, la disquera Sony Music le había propuesto grabar un álbum solista, oferta que aceptó, pues pensó que no afectaría su trabajo con Camila.

Sin embargo, contó al medio mexicano Quién: “A punto de estrenar mi producción musical como solista, ellos entraban a grabar el siguiente disco de Camila y yo no podía abandonar mi proceso, dejarlo en el cajón y decir: ‘Corro con Camila’. Entonces, ya no fui invitado a Camila, así sucedieron las cosas”.

“Había un cansancio natural. Me siento con ganas de compartir cosas buenas, es muy sabia la vida. Lo que ha sucedido con nosotros tres todo ha sido perfecto, lo que complementa este proceso es el público, no hay show sin público”, dijo ‘Samo’ al periodista Yordi Rosado en el programa de YouTube.

