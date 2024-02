No obstante, la pareja pausó esa idea y aceptó la invitación de participar en ‘La voz kids’ 2024 (ella como entrenadora y él como asesor), pues además era una experiencia “linda” para vivir juntos, dijo la intérprete de ‘Consejos’ en este medio.

“Ha sido increíble. Llevamos muchos años juntos y la vida nos va presentando diferentes oportunidades para compartir, en este caso, ‘La voz kids’, que siento que los dos conectamos un montón de manera individual con los niños por el simple hecho de ahora ser padres. Ha sido muy bonito” , dijo Greeicy Rendón a Pulzo.com, en este video (desde el minuto 5:20)

La cantante agregó en la entrevista que el respeto ha sido clave para que el trabajo no afecte su relación amorosa con Mike Bahía, pues los dos entienden que sus diferencias en temas laborales no tienen por qué afectar su vida personal.

“Siento que saber dividir y entender en qué momento estamos parados y no mezclar todo, porque si no todo se vuelve una melcocha y todo se unta. […] Para mí no tiene sentido mezclar las cosas y eso nos ha permitido fluir siempre”, indicó la artista, que tiene una hermana odontóloga.