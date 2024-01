“La verdad lo dudé porque siento que es muy difícil estar en un lugar en donde vos tenés, muchas veces, la responsabilidad de decir sí o no y para mí eso es muy complejo. Sigue siendo complejo“, dijo Greeicy Rendón, en conversación con este medio.

(Vea también: Greeicy Rendón aclara si tuvo una hija antes de comenzar una relación con Mike Bahía)

No obstante, que el formato fuera de niños la hizo despertar una sensibilidad que no tenía (por el hecho de que ahora es madre), por lo que terminó aceptando la propuesta.

“‘La voz kids’, que es de niños, hoy me conecta de una manera muy distinta porque soy madre; los sentimientos y las emociones que he vivido gracias a mi hijo me permite ver a los niños de otra manera, entonces como que tenía esa dualidad. Obviamente pesó mucho más esas ganas de conocer el talento de los niños de nuestro país y les dije que sí”, agregó en este video: