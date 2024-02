En las últimas semanas, los seguidores de Lowe León y Liceth Córdoba comenzaron a notar que ninguno de los dos publicaba contenido juntos en sus redes sociales. Lo que prendió las alarmas de una posible separación de la pareja.

La abogada Liceth Córdoba eliminó todas las fotos que tenía con el cantante. A pesar de que ambos se encuentran en Barranquilla debido al carnaval, no han compartido ningún contenido juntos, además León estuvo en la Batalla de flores el pasado fin de semana y estuvo sin compañía de su esposa.

Por otro lado, la cuenta de Instagram, @jeiicomunica, compartió a través de sus historias un documento con logos de la Fiscalía en el que supuestamente Córdoba denunciaba un delito por ‘violencia intrafamiliar agravada’ en contra de León. Sin embargo, se desconoce su veracidad y la mujer no ha hecho ningún pronunciamiento público sobre el caso.

En el mismo perfil se indica que el artista le habría sido infiel en varias ocasiones a su esposa, quienes se casaron en 2021 y son padres de Luis Eduardo León Córdoba.

Los rumores apuntan a que ella le habría encontrado fotos y videos con la mujer con quien la engañó. Por otra parte, recalcó que también hay testigos de las veces que él la habría golpeado.

Ante esas acusaciones, Lowe León se defendió a través de un video publicado en sus historias de Instagram:

“Yo estoy en totalmente en contra de la violencia de género. Me estoy separando en muy buenos términos y esto fue hace un tiempo. No lo quería hacer público. Para nadie es un secreto que no es un proceso fácil, pero es lo que hay. Quería hacer esa aclaración y no es fácil sobrellevar la situación. Dejen el chisme”.