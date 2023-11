Desde que Andrea Valdiri y Felipe Saruma anunciaron su divorcio, los lentes de las cámaras se han dirigido hacia Lowe León, artista de música urbana que tuvo un romance con la bailarina barranquillera antes que el productor audiovisual santandereano.

(Vea también: Amigo de Saruma (ex de Valdiri), sobre dura enfermedad que lo mandó a UCI: “Por qué a mí”)

León, que es el padre de la segunda hija de Valdiri, acabó en malos términos esa relación sentimental, y por eso muchos buscan sacarle su opinión sobre la reciente ruptura del matrimonio de su expareja, el cual fue muy rimbombante pero solo duró dos años.

Sin embargo, el cantante barranquillero, que se fue del país por razones desconocidas y que ahora triunfa lejos de Colombia, aterrizó a quienes quieren meterlo a la candela y se zafó con una contundente respuesta que dejó pensativos a muchos que han seguido de cerca todo lo relacionado con su vida personal.

“Legalmente, no puedo opinar, eso está en manos de los abogados. No puedo mencionarla. He optado simplemente por enfocarme en mi música”, reveló el cantante de música urbana.