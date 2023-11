Hace un par de días, el joven de 26 años comenzó a preocupar a sus más de 600.000 seguidores por una notoria pérdida de peso, cuyo motivo, evidentemente, no era producto de una dieta.

Hoy, 27 de noviembre, el productor audiovisual, que trabaja en una misma empresa con Felipe Saruma, decidió contarles a quienes lo siguen y se han preocupado por su salud qué lo llevó a pasar por la UCI de una clínica debido a la crisis que sufrió

Como “una experiencia muy dura” calificó Daniel Villacob la batalla que le tocó librar a raíz de una enfermedad gastrointestinal, que aunque no le puso nombre, describió que fue muy fuerte.

Por supuesto, su estado físico y las sesiones de terapias que mostró por medio de un video, hacen creer que lo que atravesó el mejor amigo de Felipe Saruma, que terminó su matrimonio con Andrea Valdiri, no fue nada fácil.

“¿Por qué a mí, qué hecho mal, por qué me merezco esto”, fueron las preguntas que como cualquier otro mortal que pasa por un mal momento, se hizo por la frustración que sentía, pero su fe y sus convicciones lo ayudaron a salir adelante.

Daniel Villacob contó que una de las cosas más duras que vivió fue verse tan delgado y que el trabajo que hizo durante años para mantener un cuerpo atlético se habían ido por la borda.

“Yo sé que estoy falco, pero no me había visto y me entró una tristeza en el alma que todo un esfuerzo de años de ejercicio se fue”, dijo, muy conmovido.