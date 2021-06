En diversas ocasiones el empresario Lowe León ha sido criticado por su relación con la abogada Liceth Córdoba, con quien se casó recientemente y de quien espera un hijo.

Lo anterior está relacionado con la polémica ruptura que el compositor tuvo con Andrea Valdiri. La bailarina manifestó hace meses que tuvo que hacer el proceso de embarazo “sola” y ha manifestado que el hombre no es muy buen papá, no asistió al baby shower de su hija Adhara y tampoco a su nacimiento.

Por ello, algunos internautas también le han manifestado a Córdoba su inconformidad por su amorío. En esta oportunidad, la mujer permitió que sus seguidores le hicieran preguntas o comentarios que quisieran y en su mayoría estuvieron relacionados con Lowe, por lo que pidió que superaran el tema.

Córdoba expresó que a pesar de que muchos comentarios le molestaron, quiso responder varios. Comenzaron a decirle cosas con respecto a Andrea y a Adhara, le cuestionaron que, cómo podía tener una relación con una persona “que no es capaz de responder por su hija, siendo abogada”; ante esto, ella expresó:

“Yo no puedo hacerle cambiar de parecer a gente necia y cansona. No soy incoherente para estar con un hombre como él, eso es lo que a ustedes les han vendido, no es el 1 % de lo negativo que expresan”.