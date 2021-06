Debido a esa aparición y la vida ‘fit’ que lleva, en el matutino también le dijeron a la famosa que serviría para estar en un ‘reality’ como el ‘Desafío The Box’.

No obstante, la celebridad colombiana descartó esa posibilidad que planteó su colega Carolina Soto (de quién ya se sabe quién es su esposo), pues, entre otras cosas, aseveró que no aceptaría estar aguantando hambre en caso de que su equipo perdiera.

(Vea también: “Profundo dolor” de Catalina Aristizábal, expresentadora del ‘Desafío’, por muerte de Alí Humar, su tío famoso)

“No hay la más mínima posibilidad. La gente dice: ‘Sí, es que soy superdeportista, superfit’, hasta el momento en el que uno entra a ese lugar y se da cuenta de las condiciones climáticas, el calor no se lo pueden llegar a explicar; el polvero; la noche, con el frío. ¿Se imaginan a esta gente pasando hambre? Te voy a decir una cosa, yo hago ayunos por placer, pero que a mí me digan: ‘No hay comida’, me privo”, afirmó la integrante de ‘La red’, que tiene una hermana gemela.

¿Participantes del ‘Desafío’ de verdad no comen si pierden?

Justo cuando hablaba del tema de la comida en el concurso, Mary Méndez también destapó que es cierto que cuando un equipo pierde el ‘Desafío de sentencia y hambre’ lo dejan sin comida, no es que fuera de cámaras la producción les pase alimentos, aunque hay televidentes que creen que sí.

“Yo les pregunté a ellos [a los participantes] si es verdad que esto es tan agreste, como lo muestran en televisión, y me dijeron: ‘La gente piensa que de pronto en la producción nos dan un poquito de comida. ¡Nada, aquí no se ve nada! Aquí, si de verdad es sin comida, es sin comida; sin es sin agua, es sin agua”, comentó la presentadora en ‘Día a día’.

Las declaraciones de Mary Méndez fueron, en vivo y en directo, pocas horas después de que en el capítulo 66 del ‘Desafío’ hicieran la prueba de ‘sentencia y hambre’ y perdiera Alpha, por lo que ese equipo no solo se quedó sin comida, sino que Beta les sentenció a ‘Olímpico’, como se puede ver en este video del programa, desde el minuto 8:12: