Las especulaciones que han rodeado a la pareja surgieron debido a que no se han dejado ver juntos en redes desde hace semanas; incluso, ella dijo hace pocos días que las personas se han armado “una película brava” con su vida.

Pese a que la también empresaria ya se refirió al tema, hubo quienes tildaron de seco el mensaje de Día del Padre que le dedicó a su pareja, por lo que las preguntas sobre su supuesta ruptura siguen presentes.

¿Carolina Cruz sí se separó de Lincoln Palomeque?

Aunque varios usuarios se atreven a asegurar el fin del amor entre la presentadora y el artista, en un Instagram Live que hizo ella junto a su amiga Yaneth Waldman, el tema volvió a ponerse sobre la mesa.

“Para todos los que preguntan si se separó, ella no se separó. Dejen la bobada. ¿Por qué preguntan esas bobadas?”, aseveró Waldman en tono serio y, Cruz añadió: “Ay no. Muy chistoso. Yo no sé de dónde sacaron eso. No estoy separada porque no me he casado“.

Además, algunos minutos después, la conductora de ‘Día a día’ agregó que el actor de ‘Café’ no está junto a ella, pero tiene a un hombre que la acompaña todas las noches: su hijo Salvador, que es un bebé arcoíris.

“Lincoln está grabando. Le ha tocado durísimo. Se le juntaron las dos [producciones], entonces si no está en un lado, está en el otro. Qué pecado. Viene, cambia la maleta y vuelve y se va“, cerró el tema la también modelo.

Aquí, la trasmisión en la que las amigas se refirieron al tema; el momento exacto en el que Cruz habla de Palomeque, con quien casi no sube fotos, aparece a partir del minuto 8:00.

¿Cuándo vuelve Carolina Cruz a ‘Día a día‘?

Dentro de la misma conversación que tuvieron las famosas, la presentadora aprovechó para contarles a sus seguidores que sí sigue trabajando en el matutino de Caracol TV, en donde no encontrará a Carolina Soto en su regreso.

Como indicó la caleña, solo hasta el jueves 22 de julio retomará sus labores en el canal pues, por haber tenido a un bebé prematuro, le dieron una licencia de maternidad mucho más extensa.