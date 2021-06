green

El término niño arcoíris o bebé arcoíris no está establecido por los científicos aún, pero sí hay expertos que lo manejan para referirse así a los pequeños que llegan a una familia que vivió la pérdida anterior.

“Conozco el concepto, se utiliza más bien como una representación de esperanza”, explicó el presidente de la Sociedad Española de Neonatología, Máximo Vento, al diario El Mundo de España.

Entre los consejos que ofrece la psicóloga infantil Sara Torres en el portal experto Guía Infantil para que una familia reciba a un bebé arcoíris están:

Dejar pasar un tiempo de duelo tras la pérdida con el fin de recuperar el equilibrio emocional y físico antes de buscar un nuevo embarazo.

Realizar un trabajo de vínculo afectivo con el bebé recién nacido desde el primer día.

Evitar ponerle cargas al niño que llega, pues no es un sustituto del fallecido. Por lo mismo, fomentarle sus individualidades.

Darle mucho amor sin caer en la sobreprotección.

Acudir a expertos de la salud en psicología perinatal para sobrellevar los momentos difíciles en el proceso.

Famosas con niños arcoíris

Entre los casos de figuras públicas que han sufrido la pérdida de sus bebés y que luego han vivido la felicidad de ser madres aparece el de la presentadora colombiana Laura Acuña.

La santandereana, que estuvo como presentadora invitada en ‘Día a día’, reveló que vivió esa situación en una publicación que hizo en Instagram luego de tener a su hijo Nicolás, para explicar por qué al lado de la foto de su bebé puso la imagen de un arcoíris.

“Un bebé arcoíris es un niño que nace después de la pérdida de un bebé anterior. Es el entendimiento de que la belleza de un arcoíris no niega la ferocidad de la tormenta. Cuando aparece un arcoíris no significa que la tormenta nunca sucedió o que la familia no está lidiando con su dolor. Lo que significa es que algo hermoso y lleno de luz apareció en medio de la oscuridad”, dijo al respecto.

Esta fue la imagen del bebé de Laura Acuña en sus redes sociales:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laurita Acuña (@lauraacunaayala)

Carolina Cruz vivió una situación similar luego de que en su novena semana de gestación se presentó la pérdida en 2018. Ella misma narró para su seguidores en redes sociales cómo fue ese difícil momento en familia.

“El doctor nos dijo que algo no estaba bien, en ese momento sentimos miedo, angustia y un dolor profundo, a este chiquit@ no le latía el corazón. De inmediato el doctor nos dijo que tenía que hacer un legrado, nunca voy a olvidar esta palabra tan dura y compleja para el 30 por ciento de las mujeres que, sin importar la edad o situación, tenemos una pérdida”, contó.

Tras esa dolorosa experiencia, la presentadora reconoció que volvieron a intentar darle un hermano o hermana a su hijo mayor Matías. Esa búsqueda, hecha con tratamiento in vitro, tuvo éxito con la llegada de Salvador en marzo del 2021, por lo que la vallecaucana compartió, en este caso, su alegría en Instagram cuando estaba en embarazo:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio)

La felicidad de Carolina Cruz y la salud de su bebé le han permitido a la presentadora publicar cuántos kilogramos bajó después del embarazo, entre otras realidades luego de tener su segundo hijo.