“¿Verdad que Carolina Cruz ya no trabaja en ‘Día a día’?”, fue uno de los interrogantes que le enviaron a Carolina Soto y, por eso, ella contestó: “¡Esto es… mentira!”.

Luego, pensando en quienes no sabían, la famosa dio una respuesta más amplia y agregó la razón por la que la presentadora y exreina tulueña ha estado fuera del programa.

“Caro [Cruz] sí trabaja en ‘Día a día’, lo que pasa es que está en licencia de maternidad porque tiene un bebé chiquitito”, comentó.

Cuándo vuelve Carolina Cruz a ‘Día a día’ y por qué no estará Carolina Soto

La fecha exacta no la dio la celebridad caleña, pero sí reveló que el regreso de su colega, que tenía técnica para no ser ‘Cenicienta’, será “el próximo mes [en julio]” y ella no estará porque pidió unas vacaciones.

“El 16 de julio nos vamos, en familia. No voy a estar para el regreso de Caro Cruz al set, eso es lo que me da tristeza. Pero, bueno, ya nos veremos cuando yo regrese de vacaciones”, dijo Soto.

Las mencionadas declaraciones se pueden escuchar en el siguiente video que recopila las historias de Instagram de la caleña y en las que también hay una respuesta sobre por qué Laura Acuña no volvió a ‘Día a día’. De esto ya había hablado la presentadora Catalina Gómez, pero ahora Carolina Soto lo vuelve a aclarar: la santandereana solo estuvo como invitada en un capítulo, pues la iban a presentar oficialmente como nueva conductora de ‘La voz’.