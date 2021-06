Todo comenzó cuando tenía unos 13 años y una agencia de modelos que fue a su colegio la escogió para una supuesta beca. Sin embargo, se trataba más de un gancho para vincularla a dicho lugar, pero en ese momento su familia no tenía con qué pagarle un curso de modelaje.

Con el paso de los años, la participante del ‘Desafío’ desarrolló su amor por los tatuajes, además quedó en embarazo y su cuerpo —según dice— quedó muy delgado, por eso dejó lo del modelaje en el pasado.

En ese punto, agregó en el programa de Caracol Televisión, se puso a hacer ejercicio para aumentar su masa muscular. Con el resultado del entrenamiento, subió varias fotos de su cuerpo a Instagram y ahí la vieron. Empezó a modelar, pero no con mucho.

“Una vez un señor me dijo que él tenía una empresa de ropa deportiva, que si le quería modelar y me pagó como 150.000 pesos por todo el día”, contó.

Y es que las fotos de ‘Madrid’ son la sensación; de hecho, en redes le sobran admiradores. Por eso, después le salió otro trabajo para modelar.

“Me volvieron a llamar, pero ya no me pagaban tan poquito, sino que me iban subiendo”, anotó.