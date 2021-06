En sus redes sociales, la presentadora, quien está aún en licencia de maternidad luego de tener a su segundo hijo y por eso no ha vuelto a ‘Día a Día‘, decidió resolver las dudas de sus seguidores.

Con un mensaje en su cuenta de Instagram, la vallecaucana decidió escribir un mensaje con el que manifestó que si ella comparte un texto no está relacionado directamente con su vida privada.

“Oigan no todo lo que uno escribe tiene que ver con el amor, con la pareja. Están en una película brava. Existen problemas familiares, de salud, los hijos, la pandemia, el postparto, tantas cosas”, manifestó la mujer que recientemente cumplió años.

A la par, Carolina Cruz le pidió a sus seguidores que dejen de especular cosas que realmente no son, pues algunos creen que ya no está con Lincoln Palomeque, pues no se les ha visto juntos recientemente.

Aunque ella y él han manifestado en varias oportunidades que prefieren mantener su relación poco pública, quienes están pendientes de su vida privada quieren conocer más detalles de lo que ha pasado desde que nació Salvador, su segundo hijo.

“Dejen de leer y entender lo que quisieran y no lo que realmente es. Aunque soy muy activa en redes, les falta muchísimo por saber y así quedará para evitar exponer a las personas que quiero”, les dijo en su cuenta de Instagram.

Esas mismas preguntas se las hacen al actor en sus redes sociales, pero él ha decidido responder con algunas bromas que tampoco le dan mucha información a quienes los siguen.

Días atrás, Lincoln también compartió un mensaje en su cuenta de Instagram y una seguidora le pregunto si se había separado de Carolina Cruz. Sin embargo, él se salió con otra respuesta.

“No me he separado porque no me he casado”, expresó y dejó la dudas en quienes lo siguen.