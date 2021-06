Andrea Valdiri se ha caracterizado como una figura que da consejos de cuidado femenino en Colombia y fue así como compartió las imágenes con poca ropa para exponer su evolución positiva.

La modelo, empresaria y bailarina barranquillera compartió estas reflexiones, por medio de dos historias, ante los 6,3 millones de seguidores que tiene en su cuenta personal de Instagram.

En esos fragmentos, Valdiri reconoció que la recuperación de su cuerpo luego de tener a Adhara, su hija con Lowe León. La pequeña nació el 9 de junio en Barranquilla.

“Me he cuidado mucho con la alimentación y he lactado super, entonces creo que la lactancia me ha ayudado a adelgazar ‘a millón’“, reconoció. Incluso, finalizó en tono de broma llamando a Felipe Saruma, influenciador que comparte con ella, para decirle: “Felipe, monta la fábrica”.

“Lo único que puedo decir es gracias Dios”, escribió en la publicación donde presentó las fotografías donde exhibe la condición de su cuerpo en su red social:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANDREA VALDIRI 🇨🇴 (@andreavaldirisos)

La primera hija de Andrea Valdiri es Isabella, cuyo padre falleció y de quien dijo nunca se hizo responsable por la menor. Asimismo, contó que ese embarazo fue a sus 18 años.

Hace poco, la también influenciadora ‘Epa Colombia’ elogió a Valdiri, dijo que tienen una relación cercana y aclaró su va a ser la madrina de la bebé recién nacida.