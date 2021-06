green

La dinámica en su cuenta personal de Instagram fue la oportunidad para que Epa Colombia hiciera dos confesiones ante los más de 3,5 millones de seguidores que tiene en esa red social.

Epa Colombia y las hormonas femeninas

La ‘influenciadora’ colombiana, que fue acusada de retóricas racistas por varios usuarios, confesó que se hizo un procedimiento en su cuerpo y afirmó que la ha cambiado.

“Yo me empecé a inyectar hormonas femeninas y me empezó a ir super bien. Es que yo era muy ‘maluca’, era fea”, aseguró la empresaria que comercia con tratamientos para el cabello.

“Me empecé a inyectar y me ha ido muy bien, no he tenido problemas ni reacciones”, añadió en su historia en Instagram la mujer que antes también advirtió que las ganancias de su nuevo producto serán en beneficio de personas en Chocó y Tumaco.

Es importante aclarar acerca de este tipo de tratamientos los realiza la mujer por iniciativa propia, pero en la actualidad no tienen un aval médico que confirmen su eficacia. Esta es la confesión de Epa Colombia:

Epa Colombia confiesa que se ha inyectado hormonas femeninas. pic.twitter.com/5UMhDHqDbe — Ana (@PuraCensura) June 12, 2021

Epa Colombia y la hija de Andrea Valdiri

La empresaria también respondió a una pregunta en sus historias acerca de si iba a ser la madrina de Adhara Valdiri, la bebé que la ‘influenciadora’ ya presentó ante sus seguidores. Esta es una imagen de la pequeña que publicó Andrea en su Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANDREA VALDIRI 🇨🇴 (@andreavaldirisos)

Lo cierto es que Epa Colombia contó que a pesar del cariño que le tiene a Andrea Valdiri, a quien calificó como una mujer berraca y guerrera, no va a ser la madrina de su bebé. “Voy a ser la tía rica”, dijo al final de esa respuesta en Instagram.

Valdiri también es madre de Isabella, su hija mayor y que es de un padre distinto de su hija recién nacida. Esta ‘influenciadora’ tiene más de 6,2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.