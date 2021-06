green

La empresaria de keratinas se refirió al nuevo lío legal que enfrenta, luego de que emitiera unas declaraciones en un ‘live’ con Andrea Valdiri, expareja de Lowe León, y con quien espera una hija.

Luego de esa transmisión de Instagram, el cantante contrató a una firma de abogados para denunciar penalmente a ‘Epa Colombia‘ por el delito de injuria, porque consideró que emitió “imputaciones deshonrosas” con las que “denigra” y afecta “su buen nombre, honra y reputación”.

El comunicado del abogado penalista añadió que también le pidieron a Barrera que se retractara de “sus comentarios injuriosos”.

La influenciadora había guardado silencio, pero por fin respondió lo que piensa de la acción legal en su contra.

“Ahora, otra demanda”, dijo inicialmente, aunque esta se defina como otro tipo de proceso judicial, y luego añadió: “El ex de Andrea Valdiri dijo que yo había dañado su buen nombre. Amiga, quién dijo el nombre de él. Yo no sé ni cómo se llama ese señor”.

Luego, al dejar claro a quién se refería en una historia de Instagram declaró que cree que con este trámite solo buscan otro tipo de beneficios a partir de su historia:

“Las personas no hallan cómo meterme a la cárcel, no hallan cómo quitarme dinero, no hallan cómo colocarme más delitos. Contrataron un buen abogado que tiene un estatus (señala alto con su mano) para hacerme daño”.

Además, lanzó otra pulla a León: “¿Por qué no responden? ¿Por qué en lugar de hacerme tanto daño no responde? Sí tiene plata para una cosa pero para la otra no“, aparentemente haciendo referencia a lo poco cercano que se la ha visto a la hija que viene en camino.

Esto porque en los eventos que Valdiri ha hecho para celebrar a Adhara, como la llamará, no se le ha visto presente, aunque hace unos meses también se conoció que el cantante y la bailarina acudirían a una audiencia de conciliación para acordar cómo respondería por la bebé; se desconoce a qué acuerdo llegaron.

Para cerrar, ‘Epa Colombia’ volvió a arremeter contra él:

“¡Qué poco hombre! Yo no sé de dónde quiere fama. ¿Qué quería? ¿Dar a conocer sus canciones con mis seguidores? Los que son reales, lo que sí me apoyan duro aquí en Bogotá. Esta gente está loca”.

Esto fue lo que dijo la influenciadora, y que fue rescatado por una cuenta de chismes:

¿Qué dijo ‘Epa Colombia’ sobre Lowe León?

En el mencionado ‘live’ la influenciadora le dijo a Valdiri:

“Su expareja me cae re mal y me parece que es súper poco hombre, porque lo es. Si yo fuera un man, yo no hablaría mal de una mujer ni tampoco sabiendo que esa mujer de la que he hablado mal va a tener un hijo mío”.

Luego, añadió, haciendo referencia también a su carrera como cantante: “¿Por qué el man cada vez que habla mal de usted saca una canción? ¿Es que no puede él mismo promocionarla sin tener que hablar de usted?”.

La declaración completa a continuación: