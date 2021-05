El choque entre estas dos celebridades digitales revivió este fin de semana luego de que Andrea Valdiri hiciera un comentario en un ‘live’ en el que ‘Epa Colombia’ se ganó otro lío legal porque salió a decir de todo.

Pero las palabras que avivaron la hoguera no tuvieron que ver con la empresaria de keratinas, sino con una aparente indirecta que la barranquillera le habría lanzado al bogotano durante esa transmisión.

En dicho video en vivo, a Valdiri le preguntaron qué ‘influenciador’ le caía mal, frente a lo cual ella se refirió, sin identificar al personaje, a un colombiano que “siempre trata de destruirle la vida a las personas que realmente trabajamos honestamente”.

La bailarina incluso criticó que dicho ‘influenciador’ busque la fama “polemizando” y no con su contenido.

Luego de esto, Arrieta decidió pronunciarse pues, según él, le había llegado un mensaje de una seguidora que deseaba saber qué opinaba él de ese ataque, al parecer, en su contra.

En su respuesta, publicada en sus historias de Instagram, el creador de contenido empezó por hacer énfasis en la frase “gente que trabaja honestamente” para luego recordarle a la ‘influenciadora‘ las denuncias que, según él, recibió el año pasado de algunos seguidores de esta y a las cuales ella le contestó, en su momento, con un “Te amo”, un baile y una invitación.

“Yo no tengo nada que ver con que tus mismos seguidores que se ganan premios me escriban y me digan que tú no entregas los premios […]. Yo en ningún momento he hablado mal de ti, son las mismas pruebas de gente que nunca recibió los premios que tú presuntamente no entregaste”, dijo el ‘influenciador’.