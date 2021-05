green

Hace algunos meses Andrea Valdiri y Lowe León tuvieron una ruptura polémica y de acuerdo a ambas partes no terminaron de la mejor manera.

En diversas fechas especiales como la revelación del género del bebé que están esperando y el baby shower, el empresario no hizo presencia y no se le ha visto muy cercano con todo lo relacionado a esta situación.

A pesar de esto, León quiso darse una nueva oportunidad amorosa con la abogada Liceth Córdoba, quien hasta este fin de semana habló sobre su relación y la defendió.

Los seguidores de la joven le realizaron varias preguntas en una dinámica de Instagram, allí contó que cuando conoció al cantante este tenía una relación con Valdiri, que llevan cuatro meses y que siente que están en uno de los mejores momentos.

Por otro lado, comenzaron a decirle cosas con respecto a Andrea, le cuestionaron que, si no tenía miedo porque el joven le fuera hacer lo mismo que a la bailarina, haciendo referencia a “dejarla”, y ella respondió con una anécdota: “Una persona allegada me llamó un día y me dijo: ‘amiga, pero cómo haces si hace poco amaba a alguien más’. Respondí: ‘Me gané la lotería, tiene un corazón tan noble y grande que se le hace fácil amar”.

Así mismo, varios tenían dudas sobre su postura frente a la hija de Lowe con su ex, ella respondió muy puntual expresando que no era necesario ponerle tanto misterio a las cosas y que lo más importante era el bienestar “de la nueva vida”.

Finalmente, la mujer se defendió de quienes la critican porque se dieron las cosas tan rápido: “Le echamos la culpa a una carta de navegación. Una comunicación acertada, sinceridad y decisión”. Además, aseguró que las relaciones de la actualidad eran desechables y que amar era eterno.

Aquí, algunas de las respuestas de la actual pareja de Lowe León, Liceth Córdoba.