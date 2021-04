green

Andrea Valdiri, quien está esperando a su segunda hija Adhara, tuvo que recurrir a las historias de su cuenta de Instagram para contar el motivo por el que ha estado alejada de las redes sociales últimamente.

La también ‘influenciadora’ aseguró que le está en los últimos meses de su embarazo y que ha tenido que guardar reposo, pero que le ha hecho mucha falta usar las redes sociales para comunicarse con sus seguidores.

“Me dieron todos los achaques de una vieja reencauchada de 200 años, que la presión, que el azúcar”, aseguró Valdiri, burlándose de su situación causada por su segundo embarazo.

Andrea Valdiri dijo que no solo se ausentó por temas de salud, sino que tiene algunos problemas de los que prefiere no hablar con sus seguidores, porque no es la red social adecuada para hacerlo.

“Todos estamos pasando por una situación bien maluca, entonces trato de llenarlos y recargarlos de la mejor energía, no quiero llenarlos de problemas”, manifestó Valdiri en el video.

